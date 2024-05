Il mistero del meteorite blu nei cieli di Spagna e Portogallo I VIDEO spettacolari

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Inizialmente ha generato timore in chi ha avuto la fortuna di assistere all’insolito spettacolo in diretta. Poi la paura ha lasciato spazio alla curiosità e alle tante domande di chi ha potuto ammirare la discesa di una abbagliante luce blu che cadeva dal cielo sullae sul. A far discutere gli internauti, e anche gli esperti, è l’estrema luminosità e l’insolita colorazione del fenomeno celeste. Ora sappiamo che le telecamere hanno registrato la caduta di un, anche se sulla sua esatta composizione si possono solo fare ipotesi. Qualcuno ha parlato della caduta di un “frammento di cometa” (e aveva ragione). Altri hanno temuto che si trattasse del lancio di un missile finito fuori controllo. Qualcuno ha scomodato gli alieni. La realtà è più semplice. Secondo il sito meteorides.net, “l’evento è stato generato da una roccia proveniente da una cometa”.

