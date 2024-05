Il mio nome è Gianluca Ginoble de Il Volo ci ricasca | gli occhi e una semplice frase - scoppia il delirio

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 22 maggio 2024) "Il mio...". Basta questacitazione di James Bond per fare impazzire i fan de Il, che seguono e commentano in tempo reale su X, l'ex Twitter, la seconda parte del concerto-evento Tutti per uno andato in scena la scorsa settimana all'Arena di Verona e trasmesso in prima serata su Canale 5. A colpire i fan anche lo sguardo intenso del cantante. Anche il secondo appuntamento ha appassionato un gran numero di telespettatori. "Io lo sapevo che questi tre insieme ci avrebbero regalato una meraviglia", ha scritto qualcuno. Qualcun altro invece: "Sono già passate tre ore, il tempo è volato... Grazie, ragazzi, per questa ennesima serata insieme". E ancora: ", Ignazio e Piero sono uno spettacolo. Non importa e non fa differenza vederli e ascoltarli dal vivo oppure in televisione". In realtà, c'è anche chi continua a sostenere chepossa intraprendere una carriera da solista per via del suo carisma e del suo stare bene anche da solo sul palco.