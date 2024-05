Il ministro della sicurezza pubblica To Lam è il nuovo presidente del Vietnam

(Di mercoledì 22 maggio 2024) L’assemblea nazionale ha confermato il 22 maggio la nomina delTo Lam adel, accogliendo la proposta del Partito comunista al potere. To Lam prende il posto di Vo Van Thuong.

Irlanda riconosce lo Stato palestinese. Israele: «Ci saranno gravi conseguenze». Spagna e Norvegia verso la stessa decisione - Irlanda riconosce lo Stato palestinese. Israele: «Ci saranno gravi conseguenze». Spagna e Norvegia verso la stessa decisione - «Invio all'Irlanda e alla Norvegia un messaggio chiaro: Israele non si tirerà indietro davanti a coloro che minano la sua sovranità e mettono in pericolo la sua sicurezza», aveva dichiarato il ... ilmessaggero

L'incontro a Palazzo Chigi per discutere della situazione e programmare ulteriori interventi - L'incontro a Palazzo Chigi per discutere della situazione e programmare ulteriori interventi - Il ministro della cultura, Gennaro Sangiuliano, si è recato a Pozzuoli per incontrare il sindaco Luigi Manzoni e seguire l’evoluzione dell’emergenza bradisismica. Sangiuliano ha sottolineato ... 41esimoparallelo

Spagna, Irlanda e Norvegia verso il riconoscimento dello Stato Palestinese - Spagna, Irlanda e Norvegia verso il riconoscimento dello Stato Palestinese - "Israele - ha detto Katz - non sarà compiacente con chi vuole minarne la sovranità e ne mettono in pericolo la sicurezza". Il ministro ha poi ammonito che se la "Spagna realizzasse la sua intenzione ... tg24.sky