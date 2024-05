Il ministro Crosetto ancora in ospedale | Condizioni buone - ricoverato per pericardite

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Ledi salute deldella Difesa Guidosonoe ora sono in corso i controlli presso l'San Carlo di Nancy di Roma, dove ieri sera è statoper un malore. "Ha passato una notte tranquilla", hanno detto i medici che monitorano le suedi salute. Intorno a mezzogiorno il professor Giuseppe Speziale, responsabile del Centro Cuore della struttura, ha spiegato che ildi Fratelli d'Italia è stato trasportato ina causa di una, un'infiammazione del pericardio, una sottile membrana che avvolge il cuore. "In questo caso è stato un po' più doloroso rispetto al ricovero precedente (a febbraio, ndr), ma senza alcun danno cardiaco. Il trattamento di questa malattia è esclusivamente medico e quindi con antinfiammatori", ha spiegato Speziale. Ilha annullato tutti gli impegni di oggi e domani e nella mattinata ha avuto un incontro con i più stretti collaboratori per il quotidiano briefing sulle evoluzioni del quadro di sicurezza.

Chi è nato in questi anni dovrà fare il servizio militare - Chi è nato in questi anni dovrà fare il servizio militare - Ritorna il servizio militare in Italia Il disegno di legge c'è, ma non è detto esista la volontà politica di approvarla. In tal caso a esserne interessati sarebbero i giovani tra i 18 e i 26 anni. money

Crosetto, notte tranquilla in ospedale dopo il malore. Vicinanza bipartisan per il ministro dal mondo politico - crosetto, notte tranquilla in ospedale dopo il malore. Vicinanza bipartisan per il ministro dal mondo politico - Il ministro della Difesa, Guido crosetto, ha passato una notte tranquilla al San Carlo di Nancy, dove è ricoverato da ieri in seguito ad un malore accusato durante il Consiglio supremo di Difesa. Lo ... ilmessaggero

Crosetto ricoverato, notte tranquilla in ospedale - crosetto ricoverato, notte tranquilla in ospedale - Il ministro della Difesa Guido crosetto ha passato una notte tranquilla al San Carlo di Nancy a Roma, dove è ricoverato da ieri in seguito ad un malore accusato durante il Consiglio supremo di Difesa. repubblica