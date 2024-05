Il Milan non prende un italiano | Pedullà - la rivelazione sul dopo-Pioli

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Molti hanno provato ad accostare Roberto De Zerbi al, ma per Alfredonon è un'ipotesi al momento concretizzabile.l'addio al Brighton, l'ex Sassuolo fa gola a molti club ed è da sempre un tifoso rossonero, ma per il noto giornalista non ci sono possibilità, come dichiarato sul proprio canale YouTube: "Ilin questo momento, fino a prova contraria che non c'è, non intendere in considerazione profili italiani, il perché non lo so — le sue parole — Dal mio punto di vista gli allenatori italiani sono i migliori in Europa e anche al Mondo, iorei tutta la vita un. Ma le domande su De Zerbi alsono figlie di una aspirazione che al momento non è una trattativa. De Zerbi può essere un candidato per la Premier League". In pole position c'è sempre Paulo Fonseca. Ma secondo L'Equipe il suo nome è diventato divisivo all'interno della società.