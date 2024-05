(Di mercoledì 22 maggio 2024) Nel mese dinelOccidentale (Ue+Efta+Regno Unito) sono state immatricolate 1.080.913con unadel 12% rispetto allo stesso mese del 2023. Il consuntivo complessivo dei primi quattro mesi'anno è meno positivo: le vetture immatricolate sono 4.476.369, il 6,5% in piùo stesso periodo'anno scorso. I dati sono'Acea, l'associazione dei costruttori europei. Il gruppo Stellantisi ha immatricolato nel mese diin(Ue+Efta+Regno Unito) 166.534, l'1,5% in menoo stesso mese del 2023. La quota diè pari al 15,4% a fronte del 17,5% di2023. Nei quattro mesi le immatricolazioni del gruppo sono 764.604, indel 2,9% con una quota didel 17,1 rispetto al 17,7%o stesso periodo'anno scorso.

Il mercato dell'auto in Europa in crescita del 12% in aprile - Il mercato dell'auto in Europa in crescita del 12% in aprile - Nel mese di aprile nel mercato dell'Europa Occidentale (Ue+Efta+Regno Unito) sono state immatricolate 1.080.913 auto con una crescita del 12% rispetto allo stesso mese del 2023. (ANSA) ... ansa

La Cina prepara dazi al 25% sulle auto Usa e Ue. Ecco quanto potrebbe colpire l’Europa - La Cina prepara dazi al 25% sulle auto Usa e Ue. Ecco quanto potrebbe colpire l’Europa - Mercati asiatici cauti, mercoledì, dopo i nuovi massimi di Wall Street e in attesa dei conti di Nvidia. Sullo sfondo, le tensioni commerciali fra Cina da un lato, Usa e Ue dall’altro che accusano Pech ... milanofinanza

Jeep Compass 1.6 mjt S 2wd 130cv nuova a Pozzuoli - Jeep Compass 1.6 mjt S 2wd 130cv nuova a Pozzuoli - PREZZO SENZA VINCOLI FINANZIARI - ESCLUSO PASSAGGIO Farina Primafila Crediamo fermamente di poter offrire al mercato vetture da Primafila con ... Quali sono gli elementi che contraddistinguono le auto ... automoto