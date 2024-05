Il look di Cate Blanchett a Cannes era un messaggio politico?

(Di mercoledì 22 maggio 2024) La politica arriva a2024, e lo fa attraverso la moda. Sul Red Carpet di lunedì sera, alla prima di The Apprentice,ha sfilato con un abito che a primo impatto è sembrato semplicemente uno dei più belli visti fino ad ora sulla Croisette. Ma che, osservandolo meglio, sembrava celare undi solidarietà verso la Palestina. Verde e nero a richiamare i colori della bandiera palestinese, l’attrice ha colto l’occasione per mandare un chiaro. Che, fin da subito, ha snato il dibattitosulla Croisette. L’abito pro Palestina di2024 L’abito in questione, frontalmente, poteva sembrare uno come tanti. In velluto nero, a colonna, senza spalline, lungo fino a terra. A rivelare ilnascosto, molto caro a, è stato il retro.

