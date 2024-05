Il lato ’pop’ di Masolino Studenti-guida alla mostra

(Di mercoledì 22 maggio 2024) EMPOLI Studiosi, attenti e curiosi. E ora protagonisti in prima persona di uno degli eventi culturali più importanti della città. I ragazzi e le ragazze della classe 3 A del liceo classico Virgilio, hanno dato vita al progetto "Mettiamoci in". Tutto è partito dvisita a "Empoli 1424.e gli albori del Rinascimento", evento d’arte dedicato ada Panicale. L’autore ha contribuito all’avvio della pittura rinascimentale a Firenze nel Quattrocento e proprio a Empoli ha vissuto uno dei momenti decisivi di crescita stilistica. Motivi per i quali la città gli ha dedicato un’importante esposizione che fino al 7 luglio sarà visitabile tra il Museo della Collegiata di Sant’Andrea e la Chiesa di Santo Stefano. Da comuni visitatori a guide preparate: i 22sedicenni si sono approcciatisostenuti dprofessoressa di storia dell’arte che ha proposto loro di calarsi nei panni di guide museali.

