Il Latino? Vivo e vegeto Il Certamen lo dimostra | È attuale e apre la mente

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 22 maggio 2024) "A me piacerebbe che vincessero tutti i ragazzi ma i premi sono questi e non per niente facciamo anche delle menzioni". Tanta fatica ripagata da una mattinata dove tutto ha funzionato per il meglio. Alla guida dell’ormai storico appuntamento delin ponticulo Herae arrivato alla 40esima edizione, c’è l’instancabile professoressa Laura Marconcini. Con dedizione e meticolosità ha permesso ai 189 studenti quest’anno iscritti di cimentarsi nelle prove di traduzione, interpretazione e commento di passi di un autoree greco. Presente anche il presidente dell’Associazione Italiana di Cultura Classica, il professor Renzo Tosi, e Cecilia Robustelli dell’Accademia della Crusca. "Ho vissuto questo concorso per mettermi alla prova non per arrivare tra i primi – dice Guia Zini del Galileo di Firenze – ritengo lo studio delun modo per capire l’etimologia delle parole e quindi capire bene la propria lingua".