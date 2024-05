Il giudice le aveva imposto di dar corso alla vendita Maxi-uliveto - la Marinella spa impugna la sentenza

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Per sapere se e quando diventerà realtà il progetto delche i fratelli Merano – noti produttori di olio dell’imperiese – avrebbero voluto e ancora vorrebbero realizzare negli spazi della Tenuta di, bisognerà attendere presumibilmente un altro anno. Laemessa daldel Tribunale di Imperia il 15 aprile ha condannato laspa all’esecuzione l’atto in forma specifica, quindi a provvedere all’esecuzione dell’atto dioltre che al pagamento delle spese legali, ma il 16 maggio, ovvero l’ultimo giorno utile per presentare il ri, laspa ha deciso di appellarsi al Tribunale civile di Genova. Questa la decisione presa in extremis da Manolo Cacciatori e Franco Diringhelli – liquidatori della società a cui è strettamente legato il futuro e la possibilità di sviluppo della frazione marina di Sarzana – che hanno deciso di affidarsi allo studio legale milanese Perdersoli Gattai.

Gran pasticcio sul debito monstre, la Corte dei Conti vuole altri documenti - Gran pasticcio sul debito monstre, la Corte dei Conti vuole altri documenti - Mancano chiarimenti sui contenziosi e sull’attuazione del Pnrr che per l’isola vale oltre 16 milioni di euro. Si va all’adunanza pubblica ... latinaoggi.eu

Per ora con l'arbitro Marinelli solo vittorie per il Toro - Per ora con l'arbitro Marinelli solo vittorie per il Toro - Sarà Livio Marinelli della sezione AIA di Tivoli a dirigere la gara di domenica pomeriggio tra il Verona e il Torino. Due i precedenti con i granata, e in entrambi i casi è giunta ... torinogranata

Fa rumore a tavola e picchia la figliastra, bambina in ospedale, pm: “Metodi educativi”, la giudice lo condanna - Fa rumore a tavola e picchia la figliastra, bambina in ospedale, pm: “Metodi educativi”, la giudice lo condanna - SALENTO - Sei mesi di reclusione per aver rifilato un pugno in pieno volto alla figliastra di 8 anni perché “faceva troppo rumore” a tavola. Nonostante il pm ... corrieresalentino