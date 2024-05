Il Giro d' Italia secondo Mario Fossati

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Può essere considerato scrittore anche l’autore di un solo libro? Se l’autore è, allora sì. Il libro era su Fausto Coppi, risale al 1978, lo pubblicò la Compagnia Editoriale in una felice collana cicloletteraria, e si racconta il Tour de France del 1952. A essere pignoli, è più un’opera giornalistica che letteraria. Perchéera profondamente, naturalmente, caratterialmente, professionalmente, moralmente giornalista, un grande giornalista, un vero giornalista, il (mio) giornalista numero 1 nel ciclismo. E se non scriveva libri, era solo “per pudore”. Monzese, del 1922. Alla “Gazzetta dello Sport” dal 1945 al 1956, al “Giorno” dal 1956 al 1982, alla “Repubblica” dal 1982 al 2010. Non solo ciclismo, ma anche pugilato, alpinismo e ippica, lo sport, dal calcio all’automobilismo, scriveva di uomini e luoghi, il suo giornalismo era da strade e marciapiedi, osterie e cimiteri, officine e pensioni.