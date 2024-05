Il giovane Dante al Museo Horne

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Firenze, 22 maggio 2024 – “Il: da Firenze a Firenze (una conversazione a più voci)", questo il titolo dell’incontro promosso dagli Amici dell’Accademia della Crusca in collaborazione con Fondazione, in programma venerdì prossimo alle 17,30 nella sede deldi Firenze (Via dei Benci 6). Dopo i saluti di Giuseppe Rogantini Picco, presidente dell’Associazione Amici dell’Accademia della Crusca, e di Elisabetta Nardinocchi, direttrice del, gli interventi saranno quelli del Professor Domenico De Martino – sul tema “La Vita nova: un «libello» memorabile”, della Professoressa Gigliola Mariani Sacerdoti, che parlerà di “Annus mirabilis 1846: The Early Life a Firenze”, e del Professor Giulio Vaccaro, che esporrà il tema “Io (non) so parlar d’amore. Scrivere condopo”. “Joseph Garrow è l’autore, 1846 è la data, Firenze è il luogo, Le Monnier è l’editore – anticipa la Professoressa Mariani Sacerdoti-.