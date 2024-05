Il giallo di Siu - l' influencer biellese ricoverata in fin di vit - c' è un indagato

(Di mercoledì 22 maggio 2024) AGI - Era stato rubricato come incidente domestico, ma si sta trasformando in unil caso di Soukaina El Basri, trentennedi origine marocchina, notaspecializzata in beauty e fashion. La donna era stata soccorsa nei giorni scorsi dal 118, intervenuto su chiamate dal marito della donna, Johnatan Maldonato, che aveva detto ai sanitari che la moglie si era ferita al petto cadendo in casa.all'Ospedale degli Infermi di Biella Ponderano, si era poi aggravata ed è stata trasferita alla terapia intensiva dell'ospedale Maggiore di Novara. Sulle sue condizioni c'è il massimo riserbo: dal nosocomio novarese si limitano a confermare il ricovero e le condizioni gravi. Sulla vicenda la Procura di Biella ha aperto una inchiesta, affidando le indagini alla polizia di Stato. "E' stata fatta una iscrizione al registro degli indagati per tentato omicidio", ha confermato poco fa la procuratrice capo della Repubblica di Biella Teresa Angela Camelio incontrando i cronisti nei giardini del palazzo di giustizia.

