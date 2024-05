Il giallo dell’influencer Siu - ricoverata in fin di vita con un buco al petto Il marito | È caduta in casa

(Di mercoledì 22 maggio 2024) L’influencer Suokaina El Basri, su Instagram Siu, èin gravi condizioni all’ospedale di Novara, dove è stata trasportata dopo un primo ricovero a Biella. È stato suo, giovedì scorso, ad allentare i soccorsi: «Mia moglie si è ferita, èin», ha detto Jonathan Maldonato al 118. Una volta arrivati nell’abitazione dei due, gli operatori si sarebbero resi conto che qualcosa non tornava. La versione ufficiale della ferita è che la giovane siasullo spigolo aguzzo di una cassettiera. Ma inc’è parecchio sangue e l’influencer ha un foro nel. Mentre portano la giovane in ospedale è ancora cosciente. Quando le chiedono cosa sia successo, davanti alche è salito sull’ambulanza, lei conferma la versione della. Al momento dei soccorsi inci sono anche le loro due bambine, di cinque e sei anni.

Giallo di Soukaina, mamma influencer in fin di vita - Giallo di Soukaina, mamma influencer in fin di vita - Una giovane mamma di Biella, Suokaina El Basri, 30 anni, modella e influencer, è in fin di vita all'ospedale Maggiore di Novara, dov'è stata ricoverata giovedì scorso. Dalle prime ricostruzioni sembra ... torino.repubblica

Crosetto ricoverato, notte tranquilla in ospedale - Crosetto ricoverato, notte tranquilla in ospedale - Il ministro della Difesa Guido Crosetto ha passato una notte tranquilla al San Carlo di Nancy a Roma, dove è ricoverato da ieri in seguito ad un malore accusato durante il Consiglio supremo di Difesa. repubblica

Cosa è successo all’influencer Siu Ricoverata in fin di vita con un foro nel petto, dubbi sul marito - Cosa è successo all’influencer Siu ricoverata in fin di vita con un foro nel petto, dubbi sul marito - “Mia moglie si è ferita, è caduta in casa “. Questa la chiamata al 118 di Jonathan Maldonato, giovedì scorso, dal Biellese. Ma quando i soccorritori sono arrivati nell’abitazione della coppia, la scen ... ilfattoquotidiano