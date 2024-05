Il giallo dell’influencer ricoverata in fin di vita con un buco al petto - il marito | È caduta in casa

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Ilin fin dicon unala Biella per Siu, influencer 30ennein fin dicon unal. Soukaina El Basri, questo il nome della vittima, da giovedì scorso è nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale Maggiore di Novara. Secondo la versione del, che è stato iscritto dalla procura di Biella nel registro degli indagati con l’accusa di tentato omicidio, la donna sarebbeinsbattendo contro lo spigolo di un mobile e procurandosi così unal. Una versione, però, che non convince gli inquirenti e che contrasta con la scena alla quale hanno assistito i soccorritori che inhanno trovato molto sangue. Il sosdegli investigatori è che dietro l’episodio possa esserci un caso di violenza domestica. Sentiti dagli inquirenti, familiari e amici avrebbero raccontato che il rapporto tra la donna, influencer con 80mila follower, e ilJonathan Maldonato, erano tutt’altro che sereni.

