Il giallo dell’influencer in fin di vita La procura ha aperto un’inchiesta

(Di mercoledì 22 maggio 2024) La donna, un’influencer di 30 anni, ha un foro al petto e nell’abitazione è stato trovato molto sangue L’allarme è arrivato al 118: “mia moglie è caduta in casa” ha detto il marito di Siu, l’influencer presenta un foro al petto e laha. La donna, che ha due bambine di 5 e 6 anni, si trova ricoverata in terapia intensiva. Quando i soccorritori del 118 le hanno chiesto cosa fosse successo, ha confermato la versione fornita dal marito, che nel frattempo è salito in ambulanza con lei. Tutto succede giovedì scorso a Biella. Lui è italiano, di Gattinara, sui social si fa chiamare Jonny, lavora presso una azienda produttrice di caffè. Lei invece è di origine marocchina, ha 30 anni e fa l’influencer, seguita da 80mila follower su Instagram. “Siu adesso è in terapia intensiva in un ospedale di Novara, in prognosi riservata, ha avuto un arresto cardiaco e le sue condizioni sono stabili ma molto critiche”, fa sapere Il Corriere della Sera.

