Il gas apre in calo sotto i 33 euro al MWh al Ttf di Amsterdam - Il gas apre in calo sotto i 33 euro al MWh al Ttf di Amsterdam - apre in calo sotto i 33 euro al MWh il gas naturale sulla piazza Ttf di Amsterdam. I contratti future sul mese di giugno cedono lo 0,62% a 32,8 euro. ansa

Stabile l'euro in avvio di giornata a 1,0858 dollari - Stabile l'euro in avvio di giornata a 1,0858 dollari - Stabile l'euro in avvio di contrattazioni: è scambiato a 1,0858 dollari in aumento dello 0,04%. La moneta unica è trattata a 169,74 yen in rialzo dello 0,14%. (ANSA). (ANSA) ... ansa