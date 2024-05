Il foro sul petto e il sangue | giallo sull' influencer Siu in fin di vita

Il giallo di Siu, influencer in fin di vita. Il marito: «È caduta in casa» - Il giallo di Siu, influencer in fin di vita. Il marito: «È caduta in casa» - Biella, Jonathan Maldonato ha chiamato il 118 perché la moglie «si è ferita». Ma la Procura apre un'inchiesta: nell'abitazione c'è molto sangue e la donna, mamma di due bimbe, ha un foro nel petto. Or ... corriere

Roma, accoltellato al petto e lasciato davanti al pronto soccorso del Pertini: grave un 37enne - Roma, accoltellato al petto e lasciato davanti al pronto soccorso del Pertini: grave un 37enne - Poco dopo la mezzanotte è giunto presso l’Ospedale Sandro Pertini, un 37enne, di origini bosniache, appartenente a un insediamento nomadi nella zona Tor Sapienza, con ferita ... ilmattino

Ilary Blasi e la body chain d’oro da 18 carati per l'estate. Ecco quanto costa - Ilary Blasi e la body chain d’oro da 18 carati per l'estate. Ecco quanto costa - L'estate si avvicina e Ilary Blasi è già pronta ad affrontare l'arrivo della bella stagione. Da sempre grande amante degli allenamenti e dello sport, Blasi, che ... leggo