Il fascino dei capelli in disordine di Charlotte Casiraghi

(Di mercoledì 22 maggio 2024) È stato (ancora una volta) John Nollet, a mettere le mani sulla testa die a creare (ancora una volta) qualcosa di speciale per lei. L’hairstylist del cuore della principessa di Monaco, ha osato mandarla sul red carpet del Festival di Cannes 2024 con una delle acconciature più spettinate della kermesse cinematografica. Un’acconciatura cheha portato con tutto il suo innato, a meraviglia.e ildiina Cannes 2024 Non è soltanto il vento e la brezza della Costa Azzurra a far smuovere idi. A farli gonfiare (replicando l’effetto di una cofana), texturizzare, come se fossero stati bagnati dall’acqua di mare. È stata la piega non piega realizzata dal suo parrucchiere di fiducia da sempre, John Nollet, (lo stesso di Deva Cassel e Monica Bellucci), a dare alla chioma un aspetto spettinato.

Beatrice Borromeo romantica al Festival di Cannes 2024 con look spinning di Dior - Beatrice Borromeo romantica al Festival di Cannes 2024 con look spinning di Dior - La reale monegasca era sul red carpet di Cannes 2024 insieme al marito Pierre casiraghi per la première del film storico Il Conte di Montecristo. I dettagli del look Dior scelto da Beatrice Borromeo ... vogue

Charlotte Casiraghi, l’eleganza è nelle pieghe: il look sul red carpet di Cannes - charlotte casiraghi, l’eleganza è nelle pieghe: il look sul red carpet di Cannes - charlotte casiraghi è una habitué a Cannes e per la première del film Marcello Mio si è presentata con un abito Chanel che richiamava lo stile anni '70 ... iodonna

E poi Charlotte Casiraghi in bianco Chanel a Cannes, una promessa - E poi charlotte casiraghi in bianco Chanel a Cannes, una promessa - Sola sul red carpet, come da copione atteso. E il messaggio subliminale di una tela candida da (ri)scrivere ancora una volta è l'abito bianco Chanel di charlotte casiraghi a Cannes 2024, spacco profon ... informazione