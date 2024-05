Il duello per il futuro di Renate Allera contro la staffetta leghista

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Anche ai cittadini sono chiamati a votare per eleggere il nuovo sindaco e il Consiglio comunale. L’unica certezza è che, dopo dieci anni con ilMatteo Rigamonti alla guida della città, il nome del sindaco cambierà. Rigamonti infatti dopo due mandati passa il testimone a Claudio Zoia: sarà lui - già vicesindaco fra il 2009 e il 2014 - a rappresentare la lista Cresce. Dovrà vedersela con Vincenzo, candidato dell’opposizione. Zoia è undella prima ora, un candidato che, come fa sapere il gruppo, "è stato scelto per le sue notevoli capacità amministrative e la sua vasta esperienza nell’ambito comunale"’. Nel quinquennio in cui è stato chiamato a lavorare per il paese, Zoia "ha dimostrato competenza e dedizione al servizio pubblico, guadagnandosi il rispetto e la fiducia della comunità". Ora Crescepromette "qualità amministrativa, con nuove energie e progetti per ildel Comune: dopo 10 anni di buona amministrazione, siamo pronti a rinnovarci, forti dell’esperienza pregressa".