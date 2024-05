Il duello Meloni-Schlein è saltato Corona ammette | Mi sarebbe piaciuto

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Iltv tra Giorgiaed Elly, che sidovuto svolgere negli studi di Porta a Porta e con la guida attenta di Bruno Vespa è stato fatto saltare. La presidente della commissione Vigilanza Rai, Barbara Floridia, ha scritto una lettera al presidente dell'Agcom e ha lamentato il presunto mancato rispetto della par condicio. La questione ha fatto discutere molto nelle ultime settimane e ha sollevato diversi dubbi. "Ci è stato proibito il confronto tra due donne che per la prima volta nella storia italiana sono al vertice nei rispettivi ruoli. È una vittoria della democrazia? Non ne sono convinto": è stato questo il commento amaro del giornalista e conduttore della trasmissione di informazione di Rai 1. Bianca Berlinguer, che ogni settimana dialoga per qualche manciata di minuti con Mauro, ha chiesto all'alpinista che cosa ne pensasse e se fosse disdell'eliminazione del confronto tra le due leader donne del Paese.

