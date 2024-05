Il divano? Cinque euro per sedervi - imprenditore imputato per maltrattamenti a moglie e figlie

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Faenza (Ravenna), 23 maggio 2024 – Non solo il tipico repertorio dei: botte, insulti, umiliazioni. Ma anche una vera e propria monetizzazione quotidiana di ogni azione. Tutto, insomma, ricondotto ai soldi. Persino imponendole una sorta di pedaggio per l’utilizzo del, oppure trattenendole le spese di lavanderia dopo che lei non gli aveva lavato e stirato le camicie. Per questo un 60ennedi Sant’Agata sul Santerno ora èdiin famiglia nei riguardi della– parte civile con la tutela dell’avvocato Francesco Manetti – e delle. L’uomo è difeso dagli avvocati Brunella Baruzzi e Federica Montanari e ieri, in udienza preliminare, davanti al Gup Andrea Galanti le difese hanno optato per un processo con rito abbreviato con produzione documentale eche sarà ascoltato alla prossima udienza fissata a luglio. I fatti sono collocati fino all’estate dello scorso anno e al momento sono in atto le trattative per la separazione, con l’uomo già colpito dalle misure cautelari dell’allontanamento dalla casa familiare e del pagamento di un assegno periodico in favore della