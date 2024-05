Il cocktail del mese | la ricetta dello Cherry Mule con ovviamente le ciliegie

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Ildi maggio porta con sé un'atmosfera di freschezza e rinascita, simboleggiato dal fiore all'interno del quale sboccia uno dei frutti più libidinosi: la ciliegia. Questi piccoli tesori rosso brillante non solo deliziano il palato con la loro dolcezza succosa, ma incarnano anche l'essenza della primavera, un momento dell'anno in cui la voglia di farsi un drink in più grazie all'allungamento delle giornate è sempre dietro l'angolo. Per quanto il Belpaese sia un discreto produttore di, con alcune aziende storiche tra il Centro e il Nord-Est che hanno reso famosi sia liquori sia vini come il Ratafià, in realtà non ci sonoparticolarmente noti che prevedano l'uso di liquori a base di questo frutto che invece spesso si trova in fondo alle coppette, quasi a simboleggiare un premio di fine bevuta. Foto di Anna Bratiychuk su Unsplash LoUn drink che però è facile da fare e che vale la pena conoscere è lo, una variante dell'arcinoto Moscow, all'interno del quale metteremo un goccio di sciroppo di ciliegia, meglio se fatto in casa.