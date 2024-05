Il caso Scurati? Solo una buffonata La presidente Rai | Nessuna censura

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Nessun intento censorio dai vertici aziendali. Per ildella Rai, Marinella Soldi, cala il sipario sulla vicenda. Durante l'audizione in Commissione di Vigilanza, Soldi spegne le polemiche e i presunti retroscena sulla partecipazione dello scrittore alla trasmissione “Che sarà” di Serena Bortone. Prosciolti da ogni accusa quindi i vertici Rai, anche se durante la sua deposizione, ilRai ha parlato della presenza di “azioni anomale” e “comportamenti non usuali, avvenuti da un certo momento in poi” da parte della direzione Approfondimenti. La testimonianza di Soldi, ricostruita da Alba Romano su Open, è entrata nel dettaglio dele ha dato ragione alla versione fornita alla Commissione di Vigilanza il 9 maggio dall'amministratore delegato, Roberto Sergio, in cui aveva anche annunciato il procedimento disciplinare aperto nei confronti di Bortone.