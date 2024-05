Il Carpi promosso in C ha il cuore biancazzurro

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Ilche ha appena conquistato la promozione in serie C ha un allenatore e diversi giocatori che sono transitati per il settore giovanile della Spal. E un direttore generale che nella nostra città ha lavorato nella pallamano, precisamente nel Ferrara United. È proprio Enrico Bonzanini a parlarci della matricola biancorossa e del suo legame con Ferrara e il club. "Con la Spal abbiamo un filo conduttore importante – spiega il direttore generale del–. Mister Serpini ha allenato nel vivaio di via Copparo la squadra che successivamente è diventata campione d’Italia Under 18. Sono passati per il settore giovanile della Spal anche Verza e Forapani, e quest’ultimo è pure di Bondeno: hanno giocato davvero un grande campionato, e riuscire a metterli sotto contratto è stato un bel colpo. E poi c’è Tcheuna che non ha mai giocato nella Spal ma è di Ferrara".