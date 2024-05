Il capolista di AfD Krah lascia e interrompe la campagna elettorale dopo le frasi sulle SS Ora il partito prova a ricucire con Le Pen

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Alternative für Deutschland scarica il suoMaximiliane lui,settimane nelle quali è finito sotto accusa per uno scandalo di spionaggio e presunti fondi ricevuti da Russia e Cina e per dichiarazioniSS, si fa definitivamente da parte. Il politico della formazione tedesca di estrema destra candidato alle prossime Europee ha annunciato le proprie dimissioni da membro del consiglio federale e la fine della propria: “Prendo atto del fatto che dichiarazioni oggettive e differenziate da parte mia sono state strumentalizzate come pretesto per danneggiare il nostro. L’ultima cosa di cui abbiamo bisogno in questo momento è una discussione su di me. L’Afd deve mantenere la sua unità. Per questo motivo rinuncio immediatamente a ulteriori apparizioni ine mi dimetto da membro del consiglio federale”.