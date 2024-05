Il 23 maggio è la Giornata Internazionale delle tartarughe

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Inquinamento, attività umane e sfruttamento fuori controllorisorse naturali hanno portato negli ultimi decenni ad un pericoloso aumentospecie in via di estinzione: tra gli organismi che in un futuro prossimo rischiano di scomparire per sempre dai nostri mari ci sono anche le, animali ai quali è stato dedicato anche un evento di portata, unaMondiale che si ricorda annualmente il 23a rischio Nel Mediterraneo sono diffuse diverse varietà di questo animale, nonostante quella più comune in assoluto sia la caretta caretta, che convive nei nostri mari al fianco della tartaruga verde (Chelonia mydas) e della rara tartaruga liuto (Dermochelys coriacea). Complessivamente, sono sette le specie dimarine presenti nella fascia tropicale e temperata dei mari del mondo ma sono tutte a rischio di estinzione.