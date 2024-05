Ignoti all’assalto di un gioielleria pontina - ma devono andarsene a mani vuote

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Un audace colpo quello tentato da una banda di malviventi che ha preso di mira laDi Prospero di in viale dello Statuto, all’angolo con viale Petrarca, sulla circonvallazione di Latina. I ladri hanno praticato un foro nella parte bassa del muro del laboratorio, ma non sono riusciti a portare via nulla. Laera chiusa dal sabato e la scoperta del tentato furto è avvenuta solo ieri mattina quando i proprietari hanno riaperto il negozio. I ladri hanno utilizzato un piccolo martello per creare un buco nel muro del laboratorio, situato nel retro della. Le grate sul marciapiede davanti al locale potrebbero essere il punto di accesso utilizzato. Nonostante siano entrati, non hanno rubato nulla, forse a causa dell’attivazione dell’allarme o di qualche imprevisto. Gli agenti della questura hanno acquisito le immagini della videosorveglianza per indagare sull’accaduto.

Fallisce il colpo in gioielleria: ladri in fuga - Fallisce il colpo in gioielleria: ladri in fuga - Banda di ladri raggiunge il piano interrato del palazzo e buca la parete comunicante col magazzino del negozio ... latinaoggi.eu

La banda del buco in gioielleria, ladri costretti a scappare senza bottino - La banda del buco in gioielleria, ladri costretti a scappare senza bottino - Tentato furto nella gioielleria Di Prospero, in viale dello Statuto, all’angolo con viale Petrarca, sulla circonvallazione di Latina, dove nelle scorse ore una banda di ladri ha effettuato ... ilmessaggero

Le orchidee spontanee, nelle nostre città un tesoro nascosto per la biodiversità - Le orchidee spontanee, nelle nostre città un tesoro nascosto per la biodiversità - Non tutti conoscono le orchidee spontanee, e soprattutto non tutti sanno che questi gioielli che sbocciano spontaneamente in vari periodi dell’anno, sono entità protette a livello regionale e ... greenreport