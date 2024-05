Ieri in Campania | Un campano tra i protagonisti al Festival di Cannes

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiLe notizie principali indi, lunedì 20 maggio 2024. Avellino – I Carabindella Stazione di Frigento hanno dato esecuzione alla misura cautelare del “Divieto di avvicinamento” alle persone offese, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Avellino su richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di un 40enne, già noto alle Forze dell’Ordine. (LEGGI QUI) Benevento – Antonio Intorcia, attore, doppiatore, docente e condirettore artistico della Solot Compagnia Stabile di Benevento, è nel cast del film ‘Parthenope‘ di Paolo Sorrentino, oggi protagonista assoluto aldicon una proiezione in anteprima mondiale. Unico italiano in gara per la Palma d’oro, il regista partenopeo torna in concorso nove anni dopo ‘Youth‘, presentando un film girato tra Napoli e Capri, un atto d’amore verso la sua città, con un cast internazionale che include Gary Oldman, Celeste Dalla Porta, Silvio Orlando, Stefania Sandrelli, Nello Mascia, Luisa Ran, Isabella Ferrari, Dario Aita, Daniele Rienzo, Biagio Izzo, e molti altri.

“GASP DECIDE” CdS Campania “Difesa, centrocampo e attacco: arriveranno due calciatori per reparto” - “GASP DECIDE” CdS campania “Difesa, centrocampo e attacco: arriveranno due calciatori per reparto” - Ufficialmente da ieri: il giorno in cui la Juventus ha comunicato la risoluzione del contratto che lo legava al club e anche quello della prima apparizione al centro sportivo di Castel Volturno. Il ... ilnapolionline

Dirigenti scolastici, oggi la prova preselettiva in Campania 3599 candidati per 34 posti - Dirigenti scolastici, oggi la prova preselettiva in campania 3599 candidati per 34 posti - I numeri parlano da soli: 25mila candidati per 587 posti da dirigenti scolastici. La prova preselettiva è fissata per questo pomeriggio a partire dalle 14.30.. Sarà computer based ... ilmattino

‘Scuola Viva’, l’Iti Lucarelli conclude con il laboratorio teatrale il progetto ‘Integra-la-mente’ - ‘Scuola Viva’, l’Iti Lucarelli conclude con il laboratorio teatrale il progetto ‘Integra-la-mente’ - Si è concluso ieri, con il laboratorio teatrale “Le Sannite”, il progetto dal titolo “Integra-la-mente” realizzato dall’ITI Lucarelli di Benevento nell’ambito del programma “Scuola Viva” con cui la re ... ntr24.tv