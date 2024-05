IA in azienda - rischi ed incognit - se ne è discusso in un convegno a Firen -e, il Fonarcom | Servono norme certe prima che sia troppo tardi

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Come affrontare le sfide che pone l’uso dell’intelligenza artificiale nei rapporti di lavoro? Ciò che fino a poco tempo fa era un futuro solo immaginato dagli scrittori di fantascienza, oggi invece è una realtà che pone questioni rilevanti in innumerevoli settori, che gli operatori del diritto e gli osservatori dell’evoluzione del mondo del lavoro non possono ignorare, soprattutto nel rapporto tra lavoratore e. Per evitare abusi e zone grigie e tutelare datori di lavoro e dipendenti, “l’unico antidoto è la conoscenza“, e per questo il fondo interprofessionaleha chiamato a raccolta gli esperti del centro studi ‘IlLavoroContinua‘, tra specialisti ed esperti di diritto, per fare il punto sulle normative e come queste cercano di regolare questo “meteorite di novità“, tra esempi pratici e giurisprudenza. IA inede, se ne èin un: “L’intelligenza artificiale è l’argomento del giorno, ormai permea tutti i rami della nostra vita” “Le tutele nel rapporto di lavoro, dallo Statuto alle nuove frontiere dell’Intelligenza artificiale”: è questo il nome dell’incontro andato in scena questa mattina alla Fortezza Da Basso dize nell’ambito della 15esima edizione del Festival del lavoro.