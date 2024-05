I veri rigori ad oltranza | in Israele sono arrivati a 56 - nuovo record del mondo VIDEO

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

Le squadre israeliane SC Dimona e Shimshon Tel Aviv hanno stabilito il record mondiale di calci di rigore: sono arrivate a batterne 56. E' successo nella semifinale di promozione nella terza divisione, finita 2-2 dopo i tempi supplementari. Il Dimona ha vinto alla fine 23-22 dopo che ciascuna squadra ha tirato 28. A new world record was set tonight in Israel. M.S. Dimona beat Shimshon Tel Aviv 23:22 in a penalty shootout in the third league playoff semifinal. In the historic duel, 56 penalties were kicked, more than the 54 penalties kicked in March 2022, when Washington beat Bedlington in… pic.twitter.com/U2v7DikKT6 — Sport5 (@sport5il) May 21, 2024 Il precedente record – scrive il Guardian – era di 54 calci di rigore, stabilito nel marzo 2022 in Inghilterra, quando il Washington aveva battuto il Bedlington 25-24 al primo turno della Ernest Armstrong Memorial Cup.