I Trend in Crescita circa la Salute ed il Benessere Maschile

first appeared on MoltoUomo.it.

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Ogni anno porta con sé nuove tendenze che influenzano il modo in cui ci prendiamo cura del nostro corpo e della nostra mente. Il 2024 non fa eccezione, con innovazioni e approcci sempre più personalizzati che stanno rivoluzionando il panorama del. In questo articolo, esploreremo le tendenze diche stanno emergendo ...

Dealcolati: un mercato globale da 30 miliardi di dollari entro il 2025 - Dealcolati: un mercato globale da 30 miliardi di dollari entro il 2025 - Il trend non sta interessando solo i produttori ... per soddisfare le richieste di un mercato in forte crescita e attento a opzioni più salutari e inclusive. "Nel mondo questa tendenza è ormai ... repubblica

Assicurazioni, la crescita di FWU tra unit linked e investimenti - Assicurazioni, la crescita di FWU tra unit linked e investimenti - La compagnia assicurativa FWU, guidata da Antonio Perrotti, compie 18 anni di attività in Italia nel 2024. Con 120.000 clienti e un aumento del 30% nelle polizze, punta su collaborazioni con banche lo ... wallstreetitalia

Sempre più sardi stressati dal lavoro, a Cagliari e Sassari i casi maggiori - Sempre più sardi stressati dal lavoro, a Cagliari e Sassari i casi maggiori - In Sardegna lo stress lavorativo è in crescita del 96,2 per cento ... "La situazione in Sardegna mostra un quadro preoccupante, che conferma anche il trend nazionale. Sempre più persone lamentano un ... sardegnalive