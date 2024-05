I tre bonifici da 55 mila euro che inguaiano Giovanni Toti

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Ci sono 55che ballano tra la difesa die la procura di Genova. Sono frutto di treda 10, 10e 35datati 10 giugno, 21 settembre e 20 ottobre 2022. I soldi arrivano dalla Spinelli Srl al Comitato Elettorale di. E da lì vengono spostati sul conto personale del governatore. Nelle carte dell’inchiesta sulla corruzione in Liguria gli investigatori dicono che quel conto è abitualmente utilizzato come politico. Ma la causale di versamento recita “contributo per attività politica”. E in effetti la giudice delle indagini preliminari Paola Faggioni dice che il conto serviva a sostenere le spese correlate all’attività politica die del suo entourage. Ma isono importanti proprio in vista dell’interrogatorio del presidente della Regione Liguria. I soldi di Spinelli La tesi del governatore, infatti, è che i soldi arrivati sui conti sono stati tutti regolarmente registrati come contributi elettorali.

