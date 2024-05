 I Sicktale lanciano Fiberboard - il terzo singolo

Leggi tutta la notizia su spettacolo.periodicodaily

(Di mercoledì 22 maggio 2024) I Sicktale lanciano “”, ildopo “Sledge Dogs” e “Branded” ed è estratto dal loro nuovo album “The Game I’d Never Play”, in uscita nell’estate del 2024. Andiamo a saperne di più. “” è il nuovodei Sicktale Dopo “Sledge Dogs” e “Branded”, i Sicktale lanciano “”, ilestratto dal loro nuovo album “The Game I’d Never Play”, in uscita nell’estate del 2024. Cosa rappresenta “”? “” è una riflessione acuta e critica sul nostro presente, segnato quotidianamente da notizie di guerra, attentati, femminicidi e soprusi di ogni genere. In un contesto globale ancora scosso da una pandemia che avrebbe dovuto unirci e renderci migliori, il mondo sembra invece disgregarsi sempre di più. In questo scenario, il bisogno di isolarsi dalla realtà e di cercare conforto in una sorta di bolla protettiva diventa quasi inevitabile.