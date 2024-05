I pm schierano Bestia contro Giovanni Toti | come funziona l' ultima arma

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Nell'inchiesta ligure che ha coinvolto, tra gli altri, il presidente della Regioneentrano in azione le "armi" pesanti: gli investigatori potranno servirsi d'ora in poi della cosiddetta "". Si tratta di un software in grado di processare una grande quantità di dati,quelli raccolti dalla Guardia di Finanza nel corso degli anni. Lo stesso sistema era già stato usato nel processo sul crollo del ponte Morandi. Il programma, che si chiama Nuiv Investigator ed è utilizzato anche da Nasa ed Fbi, costa circa due milioni di euro e permette di indicizzare un'ingente mole di documenti e di incrociare dati di diversa provenienza - quelli che si trovano su cellulari, carte di credito e conti bancari - con i dati dei computer. Ieri,si legge sul Corriere della Sera, è stata fatta la copia forense dei dispositivi in uso al governatore, finito ai domiciliari per corruzione, e ad altri indagati.