I piani della Robur per il nuovo anno Conferme e obiettivi di mercato

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 22 maggio 2024) I vari campionati italiani stormai volgendo al termine. La Serie D, chiusi i play off per decretare la graduatoria delle squadre che possono sperare di accedere al piano superiore dalla porta di servizio, attende soltanto l’ultimo atto che vedrà il Follonica Gavorrano affrontare il Trapani nella finale di Coppia Italia. Poi, al netto di eventuali riammissioni e ripescaggi, nel caso in cui si crei carenza di organico in Lega Pro, i giochi sarfatti. Già adesso, comunque il Siena ha ben in testa cosa lo attenderà nella prossima stagione: un cammino complicato, contro società attrezzate e squadre che cercherogni giornata di mettergli i bastoni tra le ruote affrontando una delle big dell’Interregionale. Da quando la marcia trionfale dei bianconeri è terminata non sono arrivate notizie ufficiali, ma il motoreè acceso, come ha confermato anche il presidente bianconero Simone Giacomini dichiarando che già dal mese scorso la società è al lavoro per costruire il campionato che attende mister Magrini e i suoi ragazzi.