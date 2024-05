I materiali del lusso | lo studio TEMMR

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 22 maggio 2024) La crescita produttiva che sta vivendo ilè dovuta ad un aumento della distribuzione del prodotto. Con questo anche la scelta deiusati per la realizzazione delle collezioni diviene più attenta nel tracciare il capo in ogni fase produttiva. L’ultimoTextile Exchange Material Market Report 2023 svela le posizioni dei tessuti più usati dai grandi brand, con l’industria attiva nella ricerca ambientale didalle origini controllate. Idel: l’ultimo aggiornamento I nuovisimboli della crescita produttiva del luxury diventano i protagonisti di un dibattito industriale tra micro e macro brand. Qualsiasi maison sostiene che la tracciabilità del capo sia fondamentale per avvicinare l’industria all’ambiente senza modificare l’equilibrio di quest’ultimo. Secondo il Textile Exchange Material Market Report 2023, nel 2022 la produzione di tessuti è incrementata del 24per cento, e per il 2030 si potrebbe giungere ad 12 per cento aggiuntivo.