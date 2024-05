I gagliardetti d’Italia | il Taranto

Leggi tutta la notizia su glieroidelcalcio

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Idi un club pugliese: ilDal 1927 ilè il simbolo di una passione vissuta in maniera sentita e verace da tutta la cittadinanza. Il gagliardetto delnegli anni ’70 Anni ’80 1985 La squadra, che ha collezionato trentuno presenze in B, è rimasta fedele nei suoiall’iconico delfino simbolo attribuito dai Greci alla nascente città di, in seguito capitale della Magna Grecia. Il gagliardetto della squadra pugliese nel 1987 1988 Nel 1947, dalla fusione tra l’U.S. Arsenale e l’A.S., si costituisce l’U.S. Arsenale i relativiriportano i colori rossoblù e uno splendido delfino ricamato in filo argentato. anni ’90 Negli anni settanta e ottanta, la squadra pugliese realizza diverse tipologie di stendardi. Si parte concostituiti da uno scudo troncato dai colori rosso e blu con delfino e tridente per passare, nella metà degli anni ottanta, al delfino abbinato a un sole rosso e, successivamente, a quello con le lettere F e C affiancate.