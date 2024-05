(Di mercoledì 22 maggio 2024) Firenze, 22 maggio 2024 - Tornano ini “”, i ragazzi che partecipano al laboratorio di arte organizzato all’interno dell’associazione ArteBellariva. Condotto da Carlotta Visca, insegnante di sostegno e educatrice di comunità, con l’arteterapeuta Primula Mori, la performance spettacolo sarà a “Le Carceri“, il semiottagono delle Murate alle 16 di sabato 25 nella rassegna culturale “”. È un viaggio autobiografico nell’amore per la pittura, il movimento danzato e la scrittura come un fiore che sboccia nella speranza tramite le arti poetiche – spiega Carlotta Vista -. Ogni ragazzo ha raccontato nel proprio quadro, nel proprio libro, nel proprio movimento espressivo i suoi pensieri, le sue riflessioni, la sua vita”. Il laboratorioal Centro Meoste di Bagno a Ripoli (e da settembre anche alle Murate di Firenze) favorisce un percorso di crescita di bambini e ragazzi nel campo delle arti espressive, dell’educazione e della filantropia.

I DiversamenteArtisti in scena con “I colori diversi” - I diversamenteartisti in scena con “I colori diversi” - Sabato alle Murate la performance multi-artistica dei giovani del laboratorio condotto da Carlotta Visca al Centro Meoste di Bagno a Ripoli Firenze, 22 maggio 2024 - Tornano in scena i ... lanazione