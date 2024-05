I-Days 2024 già venduti oltre 400mila biglietti Ecco tutti i concerti agli ippodromi La Maura - San Siro e allo stadio Mezza

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Milano, 22 maggio– Dieci400 mila. Sono numeri enormi quelli che l’ipuò mettere a bilancio già da ora, con una sfilza di eventi che fanno degliSnai Lae San, ovviamente,“Meazza”, l’asse portante dell’estate musicale milanese. “Di questi 400 mila230 mila li abbiamofuori dalla Lombardia e50 mila all'estero” ha spiegato l’organizzatore e direttore artistico Corrado Rizzotto, amministratore delegato di Live Nation 3, nel presentare ufficialmente questa edizione puntando il dito sull’indotto che una mobilitazione di pubblico del genere crea alla città e in particolare all’area di Sanche, dopo le urgenze messe sul campo nei mesi scorsi dabitanti, la rassegna prova a tutelare d’intesa con Palazzo Marino. “Per ridurre i disagi, il Comune ha affidato al Politecnico uno studio specifico che prevede migliorie logistiche come la creazione di parcheggi d’interscambio per gli ospiti provenienti da fuori città in modo da fargli lasciare l’auto lì per raggiungere l’area del festival con i mezzi”.