I conti non tornano per Sanremo Il servizio di Striscia

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Carlo(Us Promopressagency) Questa è bella. Com’è ormai noto, la Rai ha annunciato Carloalla conduzione e direzione artistica dei prossimi 2 Festival di. Eppure, fa notarela Notizia, la convenzione tra Rai e il Comune scadrà il prossimo anno. Insomma, inon. Nelin onda stasera, Pinuccio, inviato del tg satirico, si chiede come abbia fatto la Rai a contrattualizzareper due anni. Inoltre, proprio perché il Comune di, che è un ente pubblico, non ha mai pubblicato il bando per affidare la kermesse canora, a luglio potrebbe arrivare una sentenza che bloccherebbe anche il Festival 2025. E qualcuno potrebbe addirittura rivolgersi alla Commissione Europea, rivela Pinuccio, che aggiunge: «Abbiamo saputo che ci sono altre grosse emittenti intenzionate a prendere il Festival».

