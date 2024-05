I Coldplay dedicano un documentario a Napoli un anno dopo il concerto al Maradona | “Tutto passa”

I Coldplay omaggiano Napoli nello short film ‘Tutto passa – A Tribute to Napoli by Coldplay’ - I coldplay omaggiano Napoli nello short film ‘Tutto passa – A Tribute to Napoli by coldplay’ - Girato durante le date della band allo Stadio Maradona nel giugno 2023, e diretto dal regista di Bad Bunny e Rosalía, intervalla momenti del concerto (come la cover di Pino Daniele) a interviste e fil ... rollingstone