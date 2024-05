House of the Dragon 2 - l’epico trailer ufficiale preannuncia nuove battaglie

(Di mercoledì 22 maggio 2024) È stato di recente rilasciato ildell’attesissima seconda stagione diof the, in arrivo su Sky. La serie, targata HBO, farà il suo debutto dal 17 giugno su Sky e in streaming solo su NOW, in contemporanea assoluta con la messa in onda americana. Manca sempre meno all’esordio dei nuovi episodi diof the. Tratta dal romanzo Fuoco e Sangue di George R.R. Martin, la serie HBO e Sky Exclusive è ambientata 200 anni prima degli eventi citati ne Il Trono di Spade e racconta la storia della Casa Targaryen. Nel corso della seconda stagione, la situazione è ormai instabile. Westeros è, difatti, sull’orlo di una sanguinosa guerra civile. Da un parte, c’è il Consiglio dei Verdi e, dall’altra, quello dei Neri che combattono rispettivamente per Re Aegon e per la Regina Rhaenyra. Ciascuna delle due fazioni ritiene legittima la propria aspirazione al Trono di Spade.

