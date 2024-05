Hockey pista Under 11 e 15 | da domani caccia al tricolore

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Archiviati i campionati maschili di Serie A2 e Serie B, e in attesa della final four del campionato femminile, l’sudà il via alla grande scorpacciata delle finali tricolori dei campionati giovanili. Reggio presenta otto squadre, cinque di Correggio e tre di Scandiano: si parte già domattina con gli11 a Camaiore e con gli15 a Castiglion della Pescaia. Nel campionato11 c’è Correggio che debutta domattina alle 10,15 contro Pesaro. Nel primo girone anche Seregno (alle 15,15), Grosseto (venerdì h. 10) e Sandrigo (venerdì h. 18,45). A Castiglione, Scandiano e Correggio sono nello stesso girone u15 con Trissino, Roller Bassano e Castiglione. E proprio Scandiano – Correggio è il derby d’esordio delle reggiane,alle 11,30.