Highlights diciassettesima tappa Giro d’Italia 2024 | Steinhauser vince al Passo del Broncon VIDEO

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Ilcon glidelladel, la Selva di Val Gardena –del Brocon di 159 chilometri. Primo successo in carriera per Georg, che taglia il traguardo in solitaria al termine di un’azione notevole e un finale in salita in cui stringe i denti. Secondo posto per Tadej Pogacar, mentre completa il podio Antonio Tiberi. L’ORDINE DI ARRIVO DELLALA CLASSIFICA GENERALE AGGIORNATA: () SportFace.

Il sogno di Steinhauser diventa realtà: prima vittoria in carriera sul Passo del Brocon! Pogacar sferra un altro attacco - Il sogno di Steinhauser diventa realtà: prima vittoria in carriera sul Passo del Brocon! Pogacar sferra un altro attacco - giro D'ITALIA - Il doppio Brocon incorona il figlio d'arte Georg Steinhauser, che trova la prima vittoria in carriera e quasi non ci crede. eurosport

La Cremonese scappa, il Catanzaro rimonta e sfiora il colpo: gli highlights della gara - La Cremonese scappa, il Catanzaro rimonta e sfiora il colpo: gli highlights della gara - Al minuto 14 sono gli ospiti a passare in vantaggio, sugli sviluppi di un calcio d'angolo, Vazquez lasciato colpevolmente solo al limite dell'area piccola colpisce, grazie anche a una deviazione, la ... tuttoreggina

Giro d’Italia 2024 Stage 17 LIVE: Can Tadej Pogacar take a sixth win on day in the Dolomites - giro d’Italia 2024 Stage 17 LIVE: Can Tadej Pogacar take a sixth win on day in the Dolomites - Here are your Stage 16 highlights from yesterday's snow-shortened test ... Amig ongoing concerns with the inclement weather, the giro d’Italia continues with a short but sharp day in the Dolomites. eurosport