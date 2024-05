Hellblade 2 | Senua’a Sacrifice - il gioco permette di cancellare i salvatagg - ma senza preavviso

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di mercoledì 22 maggio 2024)2: Senua’sè disponibile soltanto da qualche ora e gli utenti hanno già scoperto che iloffre la possibilità ditutti ii del. Una volta iniziato un playthrough scegliendo l’opzione nuova partita, il titolo si avvierà nuovamentemenzionare la perdita deii. Secondo quanto riportato,2: Senua’sha solo un singolo file diio e, proprio per questo motivo, una volta scelto di iniziare una nuova partita, il file precedente verrà sovrascritto. Sfortunatamente, ciò non viene menzionato da nessuna parte e i videogiocatori lo hanno riportato con l’amaro in bocca. Per tutti coloro che hanno intenzione di iniziareII: se scegliere l’opzione “nuova partita”, ilinizierà da capoalcun avviso e ilio precedente verrà cancellato.