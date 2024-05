HBO svilupperà una serie comica con Steve Carell

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Una nuovaè in sviluppo presso HBO concome protagonista. La casa di produzione ha, per ora, ordinato 10 episodi. Il progetto di mezz’ora a camera singola proviene dagli sceneggiatori e produttori di commedie Bill Lawrence (Ted Lasso) e Matt Tarses (The Goldbergs) e dalla Warners Bros. Television. Scritta da Lawrence e Tarses, riuniti dopo aver lavorato insieme alla commedia medica di Lawrence Scrubs, la commedia senza titolo è ambientata in un campus universitario ed è incentrata sulla complicata relazione di un autore () con sua figlia.e Tarses sono produttori esecutivi insieme a Lawrence, Jeff Ingold e Liza Katzer di Doozer Productions. Laè prodotta da Doozer in associazione con Warner Bros. Television. “La combinazione die Bill Lawrence promette di essere piena di grandi risate, calore e fascino.