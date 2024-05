Hamas - diffuso video in cui torturano e insultato 5 prigioniere | immagini terrificanti

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Il Forum delle famiglie degli ostaggi haoggi undelle cinque osservatrici militari israeliane rapite dail 7 ottobre. La pubblicazione del filmato è avvenuta su richiesta dei familiari delle donne, con l’intento di sensibilizzare l’opinione pubblica e mantenere alta l’attenzione sul loro caso. Il, della durata di poco più di tre minuti, è stato accuratamente editato dal Forum per rimuovere qualsiasi contenuto eccessivamente cruento. Le, catturate dalle telecamere indossate dai miliziani di, mostrano le giovani donne coperte di sangue e legate, mentre vengono insultate e minacciate dai terroristi. Le parole di odio rivolte loro sono chiare: “Voi cani, vi calpesteremo”, “I nostri fratelli sono morti a causa vostra, vi spareremo a tutti”. Il filmato prosegue con i terroristi che cercano di utilizzare le osservatrici per fare una telefonata, apparentemente con altre forze di

