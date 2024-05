Ha fatto inc*****e gli Stati Uniti Meloni nei guai per la gestione del caso di Chico Forti

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Sembra essersi trasformato in undiplomatico fra Roma e Washington il ritorno in Italia di. Alla fine di lunghe trattative diplomatiche, gli americani avevano accettato di rimpatriare il cittadino italiano condannato negli Usa per omicidio. Ma per farlo avevano posto delle condizioni. La richiesta degliera stata di gestire la situazione con “sobrietà e serietà“. Insomma, si chiedeva adi mantenere un basso profilo, pur comprendendo il valore simbolico del rimpatrio. La richiesta americana mirava a conciliare le diverse esigenze dei due Paesi nelladi questogiudiziario: Washington non voleva che il ritorno in Patria di un condannato per omicidio fosse trasformato in un successo politico. Gli americani non perdonano alla nostra Premier di avere ricevuto personalmente. Si è trattato di una decisione che non si aspettavano.