Guido Crosetto ricoverato per pericardite | le condizioni del ministro della Difesa

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Nella serata di martedì 22 maggioè statoall’ospedale San Carlo di Nancy di Roma, dopo aver accusato un malore improvviso durante il Consiglio supremo di. Ma come sta ila distanza di alcune ore? La risposta dei medici e dei vertici del ministero.Leggi anche:colpito da un malore improvviso: trasportato d’urgenza in ospedale Il comunicato sulledi“Sono stati fatti accertamenti di routine in ambito cardiaco. – si legge in una nota diramata dal ministero– Nessun danno o fatto a rischio registrato. Ledi salute delsono in netto miglioramento. Gli accertamenti clinici hanno confermato che si è trattato di un nuovo episodio di. Presentatosi in forma molto più dolorosa rispetto all’episodio precedente e, come allora, senza implicazioni cardiache”.

CROSETTO, LA RUSSA: CREDO NON CI SIANO COSE GRAVI - CROSETTO, LA RUSSA: CREDO NON CI SIANO COSE GRAVI - Roma, 22 mag - Crosetto "Non l'ho sentito, ma mi sono tenuto informato: credo che non ci siano cose gravi". Così il presidente del Senato, Ignazio La Russa, interpellato dai giornalisti a Palazzo Mad ... 9colonne

Crosetto ricoverato in ospedale a Roma: i controlli cardiaci. Il ministro: “Grazie per l’affetto” - Crosetto ricoverato in ospedale a Roma: i controlli cardiaci. Il ministro: “Grazie per l’affetto” - Sarà dimesso dall'ospedale entro la fine della settimana Il ministro della difesa guido Crosetto è stato accompagnato in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale romano “San Carlo Nancy” in seguito ... ilcorrieredelgiorno

Difesa: Crosetto, migliorate le condizioni di salute - difesa: Crosetto, migliorate le condizioni di salute - Le condizioni di salute del Ministro della difesa, guido Crosetto, sono in netto miglioramento. "Gli accertamenti clinici hanno confermato che si è trattato di un nuovo episodio di pericardite ... primapaginanews